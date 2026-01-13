第104回全国高等学校サッカー選手権

第104回全国高等学校サッカー選手権の決勝は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。大会史上最多、6万142人を集めた会場で配られた応援グッズが「これめちゃいい！」「なんて親切」とファンの話題を集めている。

大会テーマカラーの青地に「＃全力高校サッカー」と書かれた、四角い箱のようなもの。反対側に「GO FOR IT!」という応援メッセージが赤地の上に記されている。会場内で配布されたのは、組み立て式の限定オペラグラスだった。

配布したのは大会スポンサーを務める日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連）。リリースによると「全国高校サッカー選手権大会に関わる“すべての学生とその家族”を応援し、くらしに寄り添うCO・OP共済」をコンセプトに、大会応援CMなどを放映。決勝戦では限定オペラグラスを先着5000名限定で配布したという。

日本最大級の巨大スタジアムで開催された一戦だけに、遠くを見ることが出来るオペラグラスは応援に最適。運よく手に入れることが出来たX上のファンからは歓喜の声が並んだ。

「これめっちゃいい！ ありがたい配布物すぎる！！」

「うちわよりこれが良いね」

「すごい誰が考えたんだろ 担当者の人がめちゃくちゃ褒められてほしい」

「こういうの本当に助かるやつだな」

「紙なのに意外としっかりしてて遠くの選手もクッキリ見える！」

「無料でこんな気の利いたものくれるなんて高校サッカー選手権やばい（褒め言葉）」

試合は、神村学園（鹿児島）が3-0で鹿島学園（茨城）を下して初優勝。夏の高校総体を制しており、史上6校目となる夏冬2冠を達成した。



（THE ANSWER編集部）