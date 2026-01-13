ジャパンスタッドブックインターナショナルがXで発表

競馬に関する国際交流、競走馬の登録、引退競走馬の助成などの事業を行う「公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナル」は13日、公式Xを更新し、1999年の桜花賞を制したプリモディーネが今月7日に死んだことを発表した。30歳だった。

プリモディーネは1998年10月のデビュー戦を勝つと、続くG3・ファンタジーSで重賞初制覇。3戦目のG3・チューリップSは4着に敗れたが、桜花賞を4番人気で勝利。福永祐一騎手（現調教師）にとってもG1初勝利となった。

現所有者のサンシャイン牧場・伊達泰明氏は、「1月7日早朝、牧場を長年支えてくれたプリモディーネ号（30歳）が、老衰による起立不全のため、静かに永眠いたしました。 近頃は足元の痛みも悪化し、放牧地でも横になる時間が増えておりましたが、最期まで大好きな食事とともに、穏やかな日々を過ごしておりました。 本馬は1999年桜花賞をはじめ重賞2勝を挙げ、引退後はアメリカで繁殖生活を送りました。 その後北海道へ戻り、功労馬として多くの方々に笑顔と癒しを届けてくれました」とコメントしている。

プリモディーネは父アフリート、母モンパリ（母の父マルゼンスキー）の血統で通算10戦3勝。



