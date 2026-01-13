元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、透けタイツ×オフショルニット姿公開「大人の魅力溢れてる」「雰囲気が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーニット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳美人アナ「大人の魅力溢れてる」透けタイツで美脚全開
竹中は「今日も華華天国行き担当日」「やたたたたたたたーーーー」とつづり、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）放送への喜びを投稿。透け感のあるタイツにチェック柄スカート、色白な肩がのぞくオフショルダーニットを合わせたスタイリングで、南国の大木の根元に腰掛けて無邪気な笑顔のショットを数枚公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気が素敵」「大人の魅力溢れてる」「笑顔に癒やされる」「コーディネートがおしゃれ」「沖縄の景色と合っている」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
