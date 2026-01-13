“コールドスリープ”突入のPerfumeあ〜ちゃん、ミニスカ美脚コーデ披露「元気そうで良かった」「可愛さレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが1月12日、自身のInstagramを更新。神奈川県・そごう美術館にて開催されていた衣装展「Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION」を訪れた様子を公開した。
【写真】36歳Perfumeメンバー「元気そうで良かった」話題のミニスカ姿
あ〜ちゃんは「生き生きと凛々しくその当時の私たちが誇らしく立ってるようにみえた」「みんなの生き様だね」と記し、衣装展のタイトルを背に撮影した写真を投稿。チェック柄のジャケットに同柄のミニスカートと黒のロングブーツを合わせた美しい脚が際立つコーディネートショットを披露した。
また、展示物を笑顔で鑑賞する姿などが収められた写真も載せている。
この投稿は「元気そうで良かった」「脚綺麗すぎます」「本当に憧れ」「めっちゃおしゃれ」「可愛さレベチ」と反響を呼んでいる。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動休止している。（modelpress編集部）
