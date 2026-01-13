１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日、地元・奈良で日韓首脳会談に臨んだ高市早苗首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。

２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、政治ジャーナリストの田崎史郎氏は「まず自民党の中で選挙を今すぐやった方がいいって人は少ないんですよ。高市さんが言われているからしようがないなっていう方は多いんですよ。だから、高市さんによる選挙ではあるんですが、自民党の人が望んでいるわけではない」と説明。

「自民党の不安は暫定予算の編成にならざるを得なくなって来年度予算の成立が遅れるわけですね。これまでの政権は年度内成立をどうしてもしたいんだ、３月いっぱいまでに成立させるんだってことで、いつも言い続けてきたのを、わざわざ年度内成立を遅らせることを今、高市さんはやろうとされてるわけです」と指摘すると「そういう意味で自民党の人たち、財務大臣の経験者である麻生（太郎）さん、あるいは鈴木俊一（幹事長）さんは特に不満だと思います」と続けていた。