健康器具のレンタル事業で儲かるとうたい、客からお金をだまし取ったとして男2人が逮捕されました。

詐欺と預託法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員の菱川博行容疑者(61)と戸田洋輔容疑者(41)です。

警察によりますと、2人は2023年、名古屋市西区の男性(47)にうそを言って脳波測定器を購入させ、現金341万円をだまし取った疑いがもたれています。

2人が行っていた“だましの手口”は…

「脳波測定器を購入すれば、レンタル料が支払われる」

2人は、客が買った商品を預かり、他の人に貸すことでレンタル料の一部が払われるとうたう『預託販売』をしていました。

預託法違反の検挙は愛知で初めて

「ラティーナがあなたと誰かと繋がる架け橋になります」

菱川容疑者が代表を務めていたコンサルタント会社のホームページです。

菱川容疑者は全国で開催したセミナーで、商品を説明しながら客を勧誘し、愛知県を中心に全国の約1100人から16億8000万円ほどをだまし取っていたとみられています。

預託販売は2022年の法改正で原則禁止となっていて、預託法違反の検挙は愛知県警として初めてだということです。

警察は2人の認否を明らかにしていません。