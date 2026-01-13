西公園で愛される「今屋のハンバーガー」コンビニでどうぞ 店主の今崎さん監修 九州と山口・下関市で限定販売
大手コンビニ、ローソンと福岡自慢のグルメがコラボしました。お馴染みの味が姿を変え、数量限定で登場します。
13日から、九州と下関市のローソンで始まったのが「ご当地！九州うまいもん祭」です。
福岡のソウルフードもつ鍋が「からあげクン」に。
久留米市の丸永製菓の「あいすまんじゅう」がパンに変身。
そのほかにも鹿児島の黒豚や宮崎のチキン南蛮など、九州自慢のグルメ計8種類がローソンとコラボし、限定販売されます。
注目は、福岡の名店とコラボしたこちらのハンバーガーです。作っているのは、福岡市の西公園でおよそ50年にわたり愛されている「今屋のハンバーガー」です。
看板メニュー「ミックスエッグ」は、早ければ昼には売り切れる人気です。この味を求めて、県内だけでなく県外からもお客さんが駆けつけます。
■訪れた人
「大分から来ました。」
「三重から来ました。」
「広島から来ました。」
「ずっと行きたいねと話をしながら、やっと。」
この人気の「ミックスエッグ」を、並ばずに手軽にコンビニで手に入れることができます。
店主の今崎勝美さん（80）が、3度の試食をして監修しました。
販売初日は今崎さん自ら店頭に足を運び、直接、自慢の味を届けました。
■今屋のハンバーガー・今崎勝美さん（80）
「手軽に買えるからいいんじゃないですか。山の上まで上がってこなくていい、行列に並ばんでもいいから。ここも食べて、西公園にも来て食べてもらいたいですね。」
