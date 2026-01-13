大手コンビニ、ローソンと福岡自慢のグルメがコラボしました。お馴染みの味が姿を変え、数量限定で登場します。

13日から、九州と下関市のローソンで始まったのが「ご当地！九州うまいもん祭」です。



福岡のソウルフードもつ鍋が「からあげクン」に。

久留米市の丸永製菓の「あいすまんじゅう」がパンに変身。



そのほかにも鹿児島の黒豚や宮崎のチキン南蛮など、九州自慢のグルメ計8種類がローソンとコラボし、限定販売されます。



そのほかにも鹿児島の黒豚や宮崎のチキン南蛮など、九州自慢のグルメ計8種類がローソンとコラボし、限定販売されます。



注目は、福岡の名店とコラボしたこちらのハンバーガーです。作っているのは、福岡市の西公園でおよそ50年にわたり愛されている「今屋のハンバーガー」です。

看板メニュー「ミックスエッグ」は、早ければ昼には売り切れる人気です。この味を求めて、県内だけでなく県外からもお客さんが駆けつけます。



■訪れた人

「大分から来ました。」

「三重から来ました。」

「広島から来ました。」

「ずっと行きたいねと話をしながら、やっと。」

この人気の「ミックスエッグ」を、並ばずに手軽にコンビニで手に入れることができます。



店主の今崎勝美さん（80）が、3度の試食をして監修しました。



販売初日は今崎さん自ら店頭に足を運び、直接、自慢の味を届けました。

■今屋のハンバーガー・今崎勝美さん（80）

「手軽に買えるからいいんじゃないですか。山の上まで上がってこなくていい、行列に並ばんでもいいから。ここも食べて、西公園にも来て食べてもらいたいですね。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月13日午後4時ごろ放送