香港行きの航空便の機内で女性客室乗務員の身体を盗撮した日本人の乗客に、実刑判決が言い渡された。

11日（現地時間）、香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、香港の裁判所は、機内で女性客室乗務員のスカートの中を撮影した罪に問われた日本国籍のIT会社員A被告（46）に対し、懲役4週間と罰金1万香港ドル（約20万円）を言い渡した。

事件は昨年11月24日、大阪を出発し香港へ向かっていたキャセイパシフィック航空機内で発生した。A被告は窓側の座席に座り、窓の外の風景を撮影するふりをしながら、向かい側に座っていた37歳の韓国国籍の女性客室乗務員と26歳の台湾国籍の女性客室乗務員の身体を盗撮していたとされる。

当時、A被告の後方座席に座っていた男性乗客が、携帯電話のカメラが客室乗務員の方を向いたままであることを不審に思い、これを客室乗務員に知らせた。客室乗務員が状況を確認しようとすると、A被告は慌てて写真1枚を削除し、証拠隠滅を図った。

しかし、携帯電話を調べた結果、客室乗務員の全身や下半身、スカートや脚などが写った写真5〜6枚が見つかり、この中にはスカートの中を至近距離で撮影し、拡大した画像も含まれていたことが確認された。警察は、撮影角度や写真の内容などから、A被告が計画的に犯行に及んだと判断した。

裁判の過程でA被告は当初、「着陸を前に窓の外の風景を撮影しただけで、意図せず写り込んだものだ」として容疑を否認していたが、その後、容疑を認めた。警察の取り調べでは、「客室乗務員が脚を広げた姿が美しかった」との趣旨の供述をしていたという。

裁判所は「写真はいずれも客室乗務員の下半身を中心に繰り返し撮影され、特定の部位を拡大した画像も含まれていることから、偶発的な事故ではなく計画的な犯行と認められる」と指摘。「違法撮影という犯罪の重大性と、被害者が受けた精神的苦痛を考慮すれば、実刑判決は避けられない。いかなる状況においても、客室乗務員が性的対象とされることは許されない」と判示した。