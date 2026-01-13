今年春に活動終了することを発表している「嵐」のラストツアーのチケット抽選の結果発表が、13日に行われた。Xでは「嵐の当落」などの関連ワードがトレンド入りするなど、悲喜こもごもの様相を呈していた。

ラストツアーのタイトルは「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」で、全国5大ドーム全15公演で、3月13日の札幌市・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）から始まり、5月31日の東京ドームでラストを飾る。

昨年5月にはラストツアーのチケット応募概要について、グループの活動休止前から継続してファンクラブに加入していた会員のみが申し込むことができると説明。単純計算ではチケットを手にできるのはファンクラブ会員4人に1人で、争奪戦は必至となっていた。

そしてこの日、当落結果が発表に。Xでは「5人に会える！ちゃんとお別れができる……涙が止まりません」「当たった 手が震える」「本当にありがとう！2ケ月後楽しんできます！」といった喜びの声がある一方で、「嵐全部外れた！！」「外れた 本当に受け入れられない」「力が入らないわ、、」などの悲痛な声もみられた。