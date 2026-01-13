これは一体、どこなのか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が1月10日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。先週、不在だった理由を語った。

【映像】藤森慎吾の浮かれまくった様子

冒頭、いつものように「さぁ本日も開店しました『波乗りSPLASH CAFE』、マスターの藤森です。よろしくどうぞ！」と挨拶した。続けて、「先週、ちょっと私、今年1回目の生放送をちょっとお休みいただいたんですけど。別にあの、遊んでいたとか、そういうわけではなくて、しっかりとボートの研修というか…」と発言。これに共演者たちが「えっ！？そうなんですか？」「そんなのあるんですか？」などと反応すると、「ありました、ありました」と真顔で答えた。

ただ、このタイミングで番組スタッフが「ハワイ研修中の風景」とのテロップと共に、打ち上がる花火をバックに、ビール瓶を片手にポーズを決める藤森の写真を公開。共演のモデル・千葉祐夕らが「あれ？これ、なんですか？」「えっ！？どこ？」「ボートの研修？」「すごい写真」などとツッコミを入れると、藤森は「後ろ、蒲郡ですよ。蒲郡でしっかりボートを見て…」ととぼけた。

それでも、インパクトありすぎる写真には「ザ・芸能人」「ザ・すぎる！」「アロハポーズ」などと一同が大ウケ。藤森は「蒲郡で選手がどういうセッティングしてるのか…とか、いろいろやってきました。しっかりと勉強してきました」などと述べたが、視聴者からも「ハワイ良いなー」「テンション高い」「蒲郡という名のハワイ」「ワイハ」「なにしてたんだ」といった多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

