犬の冬散歩で注意すべきポイント！日常に潜む危険について

寒い冬も犬の健康維持のためには、できるだけ散歩を継続することが推奨されています。ただ、冬の路面には思いがけない危険が潜んでいるため、ほかの季節とは違う点に注意しなければなりません。

まずは、犬の冬散歩で注意すべきポイントについてみていきましょう。

足裏へのダメージ

冬の路面は犬の足にダメージを与えやすく、乾燥しやすいため肉球が割れやすくなります。とくに雪が降る寒い地域は、しもやけや凍傷になるおそれがあるため注意が必要です。

路面に撒かれている融雪剤（塩化カルシウム）は肉球を傷めやすく、舐めてしまうと中毒になりやすいため、散歩に出る前に路面状況をチェックしましょう。

転倒

氷点下ほど気温が下がった日は、路面に氷が張りやすくなります。濡れているだけに見えて、実は薄い氷が張っている場所もあるため注意しましょう。

凍結した路面は転倒しやすく、股関節を痛めるおそれがあります。また、冷え切ったマンホールや鉄板のような金属面に触ると、肉球がくっついたり、滑って転倒したりするケースもあるため、犬が歩く前に飼い主さんが確認することが大切です。

ヒートショック

暖かい室内から急に氷点下に近い外に出ると、心臓や血管に大きな負担がかかります。ヒートショックになると、心筋梗塞や脳卒中などのような命の危険につながることもあるため注意が必要です。

暗い道での事故

冬場は日が暮れるのが早く、日中でも薄暗い日も比較的多いです。そのため、自転車や車のドライバーから犬の存在が見えにくくなり、思わぬ接触事故が起こる危険があります。

また、薄暗い冬道は路面状況が確認しにくく、アイスバーンや雪に隠れた段差、深い穴などに犬が足を踏み入れてしまいやすいです。割れたビンなどの鋭利なゴミも踏まないよう、念入りに確認しなければなりません。

誤飲誤食

犬と冬の散歩に出かける際には、誤飲誤食にも十分注意が必要です。とくに雪が降る地域の路面には凍結防止剤や、車に使用する不凍液のような口にすると危険な物質が日常的に使用されます。

雪に危険な異物が混じる可能性があり、犬が口にすると中毒を起こして下痢や嘔吐を引き起こしかねません。また、雪の下に埋まったタバコや腐った食べ物などをうっかり口にする危険も起こり得ます。

犬と安全に外出する方法

注意点を踏まえて、冬の散歩も楽しく過ごす方法をこの機会に考えましょう。以下にまとめた、犬と安全に外出する方法をチェックしてみてください。

ウォーミングアップを行う

ヒートショックを避けるために、散歩前にはウォーミングアップを行いましょう。暖かいリビングから急に寒い外に出るのではなく、玄関先など少し冷える場所で体を慣らしてから散歩に出るように心がけてみてください。

飼い主さん自身の体調不良を避けるためにも、犬と一緒に軽く体を動かしてから散歩に出るのもおすすめです。

寒さ対策を忘れない

チワワやトイプードルのような寒さに弱い犬種や、子犬やシニア犬は寒さ対策を必ず行いましょう。犬用の防寒着を用意し、体を冷やさないように対策します。

雨や雪で体が濡れたら、ドライヤーやタオルでしっかり乾かしてくださいね。

肉球のケア

散歩前後に肉球クリームを塗って、乾燥によるひび割れから守りましょう。雪が降る地域は融雪剤に注意し、帰宅後は濡れタオルで拭き取るなどのケアを行います。

雪や凍結が厳しくなる地域は足へのダメージが大きくなるため、犬用の靴の活用も検討しましょう。

反射材などを装着する

視認性をアップさせるため、反射材付きのリードやLEDライトを装着して愛犬の存在をアピールしましょう。できるだけ明るい時間帯を選び、散歩中の思わぬ事故を避けることも大切です。

適切な水分補給

冬は喉の乾きを感じにくく、水分補給を怠りやすいです。散歩中や帰宅後の水分補給をしっかり行い、膀胱炎や尿路結石などの健康リスクを下げましょう。

冷たい水ではなく、ぬるま湯にすると飲みやすくなることがあります。

帰宅後のヒートショックに注意

体が冷えたからといって、こたつやストーブの前で急激に体を温めるとヒートショックが起こりやすくなります。帰宅後は玄関先でタオルで包んで、少しずつ体を温めるように心がけましょう。

冷え込みが厳しい早朝や深夜は避けて、なるべく日中の暖かい時間帯を選ぶのもヒートショックを避けるポイントです。

まとめ

愛犬と安全に冬の散歩を行うには、いくつかのポイントを押さえることが必要です。雪の降る地域ほど過酷な状況に置かれやすいため、無理のない範囲で散歩に出かけるようにしましょう。

犬だけでなく飼い主さん自身の体も大切にしながら、一緒に冬の散歩を楽しめるとよいですね。

(獣医師監修：葛野宗)