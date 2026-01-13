ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、1月7日から15日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージでは1名あたり、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌 by IHG泊）が31,000円から、沖縄3日間（3名1室、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄泊）が48,200円からなど。出発期間は1月8日から12月28日まで。出発日・宿泊施設限定で最大3万円の割引クーポンを配布している。

国内ホテルでは1人あたり、相鉄フレッサイン札幌すすきの（2名1室素泊まり）が5,480円から、ダイワロイネットホテル那覇国際通り（同）が7,200円から、ホテルニューオータニ（同）が32,520円からなど。宿泊期間は1月8日から12月28日まで。併用可能な最大3,000円のクーポンを配布する。

海外ダイナミックパッケージでは、最大8万円分の割引クーポンを100枚限定で用意する。出発期間は2月1日から9月30日まで。海外ホテルでは、マイルを通常の2倍積算する。

ANAトラベラーズダイナミックパッケージ（国内・海外）を予約した人を対象に、お年玉キャンペーンを実施している。7月1日から8月31日まで出発分のツアーを1名あたり25,000円以上購入した人を対象に、1名あたりANA Pay残高2,026円分をプレゼントする。ANAマイレージクラブ会員限定となっており、期間中の参加登録が必要。