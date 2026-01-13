「スター揃い」「かっこいい」超人気ロックバンドのボーカルが元日本代表DFコンビとサッカーを楽しむ！ 豪華な共演にファンが反応「ズルいぞ」
超人気ロックバンド『ONE OK ROCK』でボーカルを務めるTakaが、１月12日に自身のインスタグラムを更新。アメリカでプレーする元日本代表DFコンビとサッカーを楽しむ写真や動画をアップロードした。
Takaは、「あけましておめでとうございます。笑しばらくゆっくりしてました！」と新年のあいさつ。「久々にサッカーして楽しかったーありがとう！みんな！」と綴り、LAギャラクシーに所属する吉田麻也や山根視来らと交流する様子を公開した。
この投稿には「かっこいい」「サッカーする姿久しぶりに見れた」「ユニホーム似合う」「素敵なお友達と楽しく過ごせて何よりです」「大好きなマヤさんとたかさんが」「まさか、代表入り狙ってる？」「え、吉田麻也氏 ズルいぞ」「スター揃いやん」「麻也さんと！」といったコメントが寄せられた。
音楽界とサッカー界の著名人同士の豪華な共演に、ファンもざわついた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ワンオクのTakaが元日本代表DFコンビとサッカーを楽しむ！
