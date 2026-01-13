札幌市内でも午後になって雪が強まってきました。



いまの手稲区の様子を伝えてもらいます。



３０分ほど前に一気に降り方が強まりました、札幌市手稲区富丘の住宅街に来ています。



いま私が歩いている道路も遠くの方が少しずつ、かすみ出しました。



３０分ほど前は遠くの家、住宅街などもはっきり見えていたんですが、このような状態となっています。



ちょうどこの場所は除雪車が昨日の夜に入ったということで、道路の脇には大きな雪山ができている状態です。





その雪山自体はかなり重みのある雪で、形が作られているんですが、その上にいま新たに昼頃から雪が積もり始めているということなんですね。新たに積もった雪がこのような感じです。現在気温が氷点下ということもありまして、そこまで重たい雪ではないんですが、それだとしても少し形が残るような湿った雪になっている状態です。近所の方にお話を伺いますと、この除雪された雪、家の前の雪を取り除くのもかなり大変な作業なんだけれども、そこにまた新たに湿った雪が今降っているので、今晩から明日にかけての雪かきがとにかく心配だというお話をされていました。現在の風の状況です。旗をご覧いただいてわかる通り、ほとんどこの場所では風は吹いていないんですね。ただ予報ではこの後、数時間のうちに風が急激に強まるとされています。ですから現在降っている雪で視界がかすんでいるんですが、ここに風が加わりますので、一気に見通しが悪くなる可能性が考えられます。今晩のお帰り時間にゆとりをもって行動した方がいいかもしれませんし、何か用事が予定されている方も、見通しがかなり悪い状況でしたら少し予定の変更というのも考えた方がいいかもしれません。すでに視界が悪いところにまた風が吹いてくるような状況になっています。