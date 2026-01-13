ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

仕込んで待つだけ。忙しい日こそ頼れる、時短とおいしさの味方【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!

1


アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、圧力調理で素材本来のうまみをしっかり引き出し、本格的な料理を自宅で手軽に楽しめる電気圧力鍋だ。3〜4人向けの4.0リットル大容量で、家族の食卓はもちろん、来客時にも活躍する。ハイパワーの1000ワットが調理を力強くサポートし、短時間でも味がしっかり染み込んだ仕上がりになる。

2


自動メニューは90種類と豊富で、ネット販売限定モデルならではの特別メニューも搭載。ボタンひとつで多彩な料理が完成し、付属のレシピブックや二次元バーコードからスマホ・タブレットでレシピを確認できるため、献立の幅がぐっと広がる。

3


そのまま食卓に置ける2WAYタイプのグリル鍋としても使え、取り分けやすい高さでホームパーティにもぴったり。圧力調理、無水調理、蒸し、煮込み、炒飯、低温調理、スロー調理、発酵、保温の1台9役で、料理の幅が一気に広がる。

4


多機能・大容量・簡単操作を兼ね備えた、毎日の料理をぐっとラクにする頼れる電気圧力鍋だ。