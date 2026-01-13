おっ、これはキッチン革命！ ボタンひとつで本格料理が完成して、毎日の食卓が一気に豊かになる【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋を、Amazonで今すぐチェックしてみて！
仕込んで待つだけ。忙しい日こそ頼れる、時短とおいしさの味方【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、圧力調理で素材本来のうまみをしっかり引き出し、本格的な料理を自宅で手軽に楽しめる電気圧力鍋だ。3〜4人向けの4.0リットル大容量で、家族の食卓はもちろん、来客時にも活躍する。ハイパワーの1000ワットが調理を力強くサポートし、短時間でも味がしっかり染み込んだ仕上がりになる。
自動メニューは90種類と豊富で、ネット販売限定モデルならではの特別メニューも搭載。ボタンひとつで多彩な料理が完成し、付属のレシピブックや二次元バーコードからスマホ・タブレットでレシピを確認できるため、献立の幅がぐっと広がる。
そのまま食卓に置ける2WAYタイプのグリル鍋としても使え、取り分けやすい高さでホームパーティにもぴったり。圧力調理、無水調理、蒸し、煮込み、炒飯、低温調理、スロー調理、発酵、保温の1台9役で、料理の幅が一気に広がる。
多機能・大容量・簡単操作を兼ね備えた、毎日の料理をぐっとラクにする頼れる電気圧力鍋だ。
