「いいチームに入った」村上宗隆のホワイトソックス入りが“正解”だったと見る理由　近鉄OB佐野慈紀氏の考察「打者のメジャー1年目は…」初年度本塁打予想も

村上はメジャー初年度にどんなパフォーマンスを見せるのか(C)Getty Images

元近鉄OB、野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はヤクルトからポスティングシステムを利用してホワイトソックスに入団した村上宗隆をクローズアップする。

村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）で契約。金額は当初の予想より下回ったものの、直近3年間は100敗以上、地区最下位と苦しむチームの救世主となれるかに注目が集まっている。

佐野氏は村上がホワイトソックスに入団したことに関して「いいチームに入ったと思います」と指摘する。

具体的な理由としては「なんやかんや言いながら、打者というのはメジャー1年目はアジャストするのに苦労するんですよ」としながら、「今のホワイトソックスなら試合に出られて、しっかり揉まれることができる」と若手が多いチーム状況もあり、ある程度の出場試合数が見込めることが大きいとした。

メジャー移籍1年目といえば、誰もが通る道として移動の過酷さ、食生活、NPBと違う速球への対応など打者として学ぶべきポイントも多いとされる。

その点でいえば、初年度からプレッシャーをかけられることも少なく、しっかりアジャストに時間を費やせるチームに入団できたことは村上のメジャー生活にとっては大きいと見る。