「カルトの帝王」と呼ばれた鬼才、デビッド・リンチ監督が２０２５年１月に７８歳で死去してから１年となる今月、４Ｋ修復版２作品が相次いで公開された。

公私にわたるパートナーとして長年リンチ監督を支えてきたメアリー・スウィーニーが取材に応じ、「デビッド自身が監修した修復版が劇場で公開されるのはとてもうれしい」と語った。（石塚恵理）

スウィーニーは「ブルーベルベット」や「ワイルド・アット・ハート」「マルホランド・ドライブ」など数々のリンチ作品で編集やプロデュースを担当。リンチ監督の３度目の結婚相手でもあり、離婚後も交流を続けてきた。現在、ヒューマントラストシネマ有楽町などで４Ｋリマスター版が公開中の「ストレイト・ストーリー」では、脚本、製作、編集を兼ねている。

１９９９年に製作された同作は、米国の田舎町に住む老人が、５００キロ・メートル以上離れた兄の家に、時速８キロ・メートルのトラクターに乗って会いに行ったという実話を基にしたロードムービー。スウィーニーが９４年に偶然目にした米ニューヨーク・タイムズ紙の記事から着想を得た物語だ。

スウィーニーとジョン・ローチが共同で書いた脚本を読んだリンチ監督が、自らメガホンをとることを決めたという。後悔と許しを描いた心温まる感動作で、独特で不穏な世界観で知られるリンチ作品の中では異色だが、スウィーニーは「すごくデビッドらしい作品」と話す。

「小さな町やユニークな年配男性のキャラクターは、ほかの作品でも好んで描いてきた。『エレファント・マン』のように、彼の詩的な部分もよく表れている。でも、この映画が皆さんにとってサプライズになったことを、彼は気に入っていたと思います」

頑固な老人が、しばらく口もきいていなかった兄が心臓発作で倒れたと聞き、旅に出る。道中で出会う見知らぬ人を助けたり、助けられたりしながらゆっくりと進んで行く姿は、忙（せわ）しない現代人とは正反対だ。「公開当時に比べて、戦争や苦しむ人が増えている今だからこそ、隣人や自然の大切さに気づいてほしい。当時よりも今の観客にもっと響くことを願っています」とスウィーニー。

リンチ監督との映画作りを振り返り、「寛大で優しく、撮影現場ではいつもハッピーでいながら、自分の潜在意識の中にあるものをそのまま形にできる、すばらしい映画監督だった。彼と長く仕事ができて非常にうれしかったし、光栄でした」と語った。

スウィーニーがプロデューサーを務めたリンチ監督最後の長編「インランド・エンパイア」の４Ｋ版も新宿ピカデリーなどで公開中。