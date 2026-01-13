¤Ê¤¼Ž¢¥é¥Ö¥Ûµ¿ÏÇŽ£¤Î¾®Àî»á¤ÏºÆÁª¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Î°µ¾¡¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿"Èà½÷¤òºÇ¤â·ù¤¦ÃË"¤Î8Ëü»ú¥Ö¥í¥°
¢£¾®Àî»á°µ¾¡¤Î¥¦¥é¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÁûÆ°¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¾®Àî¾½»á¤¬¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£³«É¼Â®Êó¤ÎÄ¾¸å¤ËÅöÁª³Î¼Â¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¼¥íÂÇ¤Á¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢À¯¼£¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖWhat Got You Here Won't Get You There¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¶â¸À¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤ò¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¶â¸À¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÊä½õÀþ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
6Ç¯Á°¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Á°¡¹²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¡Ê2020Ç¯2·î9ÆüÅê³«É¼¡¢»³ËÜÎ¶»áÅöÁª¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤Ï¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦·²ÇÏ¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤Î½ýÀ×¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Î¼çÌò¡¦¾®Àî»á¤ÎµÕÅ¾·à¤Î±ó°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÃÍ¤Î»ö¾ð
¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2024Ç¯2·î11ÆüÅê¹Æ¡ÖÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¸½¿¦¸õÊä¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿¸¶°ø¥¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¤Éü½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝ¼é·Ï»Ù»ý¼Ô¤ÎÊ¬Îö‼¡×¡Ë
Àè¤Î»ÔÄ¹Áªµó¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§2024Ç¯2·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¸½¿¦¤Î»³ËÜÎ¶¸õÊä¡Ê¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»ÔÄ¹¡Ë¤¬¿·¿Í¤Î¾®Àî¾½¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢Âç¤¤¯¸À¤Ã¤Æ¼¡¤Î5¤Ä¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ê1¡ËÁ°²ó¡Ê4Ç¯Á°¡Ë¤Î¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î¹½¿Þ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»³ËÜ¤ê¤å¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìó6³ä¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¤³¤Î4Ç¯¤ÇÁ´¤¯¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë»³ËÜ»ÔÀ¯¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼é·Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¿·¿Í¸õÊä¤ËÎ®¤ì¤¿¡£Áªµó¸å¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÎÌó4³ä¤¬¿·¿Í¤Î¾®Àî¸õÊä¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÅþÄì¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤‼¡Ê¤¿¤áÂ©¡Ë
¡Ê2¡Ë»ÔÌò½ê¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿´±À½ÃÌ¹ç¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤ä¡¢Éû»ÔÄ¹¤È¤ÎÂÐÎ©·àÅù¡¢Á°¶¶»Ô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬íä°×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖNo.2¤ÎÉû»ÔÄ¹¤¬±ø¿¦¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê¼Õºá¡ÊÈ¿¾Ê¡Ë¤äÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏ¢Æü¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤Ë¤è¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤ÎÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤òÃí¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
³Æ¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤è¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¿®Íê¤¬¼ºÄÆ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÁªµó¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë¤ÏÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Á°²ó¤Ï¡ÖÈ¿¼«Ì±¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
À¯¼£ÍýÏÀ²È¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥é¥¯¥é¥¦¤¬Äó¾§¤·¤¿¡¢¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤ÎÉÔËþ¤ä´õË¾¤ò´Ý¤´¤È°û¤ß¹þ¤ß¡¢ÃÄ·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶õÇò¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡×¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖMake America Great Again¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤òÍ¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¶¦ÌÄ¤··ë½¸¤·¤¦¤ë¡£
°ÕÌ£¤¬¶õÇò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤È¤¡¢¾®Àô¤ä¥È¥é¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°²óÁªµó¤Ë¤Æ¾®Àî»á¤¬Í¤·¤¿Éð´ï¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ¿¼«Ì±¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÈ¿¸½¿¦¡×¤È¤¤¤¦¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ì±·Ï¤Î¸½¿¦¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È°Ê³°¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤«¤é¶¦»ºÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Þ¤Ç¤òÊñÀÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤Î·ÁÀ®¤È¤½¤ÎÀêÍ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡ÖÈ¿¼«Ì±¡×¤Îµ¡±¿¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿ÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£²¾¤Ë¡ÖÈ¿¼«Ì±¡×¤È¤¤¤¦¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾®Àî»á¤¬¡¢¤½¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿Ó(¤Ï¤Ê¤Ï)¤À²ø¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢£·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Î°Û¾ï¤Ê¾ðÇ®
¤·¤«¤·¡¢Áªµó·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤ÐÅú¤¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¾®Àî»á¤ÏÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¤â¤í¤È¤â¤»¤º¡¢È¿¼«Ì±¤È¤¤¤¦¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤ËÊñÀÝ¤µ¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤«¤éÉ¼¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¾®Àî»á¤Ï¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÉð´ï¤ò¡¢ºÆ¤Ó¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Î¼¹Ù¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾®Àî»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¾®Àî»á¤¬¼¿¦ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿ÍâÆü¤Î11·î26Æü¤«¤é1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹Áª´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤ò´Þ¤ó¤À»³ËÜÃÎ»ö¤Î¥Ö¥í¥°µ»ö¤Ï40°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ÎÊ¬ÎÌ¤ÏÌó8ËüÊ¸»ú¤È¤¤¤¦¡¢Çö¤á¤Î¿·½ñ°ìºýÊ¬¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¾ðÇ®¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¾®Àî»á¤Ø¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ª¤è¤Ó¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÊÝ¼é·Ï2²ñÇÉ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¿·¿Í¡¦´Ý»³¾´»á¤Ø¤ÎÇ®Îõ¤Ê±þ±ç¤ÏÈ¿´¶¤âÇã¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»³ËÜÃÎ»ö¼«¿È¡¢¤½¤ÎÈ¿´¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤ÉÁê¼ê¤¬ÍÍø¤Ë
¤½¤Î¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»³ËÜ»á¤Ï1·î4ÆüÉÕ¤±¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢ÃÎ»ö¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡¢»³ËÜ°ìÂÀ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢Á°¶¶ÃÏ°è¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ë¡×
¤Þ¤¿¤Ï
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤À¤Ã¤ÆÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Â»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Âç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ç¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¿Í¤¬²¿¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡ª¡Ê¤¿¤áÂ©¡Ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤«¤¬¡¢È¿È¯¤ò³Ð¸ç¤Ç¡ØÀµÏÀ¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ª¼¸¤ê¡Ê¡©¡Ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¿Í¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢»³¤Û¤ÉÈ¯¿®¤·¤ÆÍè¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2026Ç¯1·î4ÆüÅê¹Æ¡¡¡ÖÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¡¢¤Ê¤¼¡Ø¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦¤¢¤¤é¡Ù»á¤òËÜµ¤¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡§¨¡ÁÀäË¾¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¡Ë¡£
ÌµÏÀ¡¢Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´Ý»³¸õÊä¤Î½¸²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤ëÈ¯¸À¤À¡£
¢£¾®Àî¿Ø±Ä¤Î¡È´ò¤·¤¤¸í»»¡É
»³ËÜÃÎ»ö¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¸©Ì±²ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ý»³¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°ìÂÀ¤µ¤ó¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²òÂÎ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·²ÇÏ¸©¤ÈÁ°¶¶»Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡Ù¡£¤½¤¦´Ý»³¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê2026Ç¯1·î8Æü Á°¶¶¿·Ê¹¡Ömebuku¡×¡Ö¸©Ì±²ñ´Û ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×»³ËÜÃÎ»ö¡¢´Ý»³¸õÊä½¸²ñ¤ÇÌÀ¸À¡Ë
Í¸¢¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¿¦¤Î¸©ÃÎ»ö¤¬´Ý»³»á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÃÎ»ö¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë´Ý»³»á¤ò±þ±ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ¾®Àî»á¤òÈãÈ½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´Ý»³»á¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÈ¿¼«Ì±¡×¤È¤¤¤¦¶õµõ¤Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¤ÏÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾®Àî»á¤Î¼ê¸µ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®Àî¿Ø±Ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´ò¤·¤¤¸í»»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¤³¤³¤Þ¤Ç·¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Ž¤¤³¤ÎÀè¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤«¤Ä¤Æ»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»õ¸þ¤«¤¦¡¢·ìµ¤À¹¤ó¤Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÔÌÍÀË«ìÊ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥í¥°¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¿·¤·¤¤À¤Âå¤ÎµÄ°÷¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÇ¯·î¤¬Î®¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ã¼êµÄ°÷¤Ï·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ËØá(¤È)¤ê¤Ä¤«¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸¢ÎÏ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀÄÇ¯µÄ°÷¤µ¤¨¤âÎº¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤ä¡¢¤ª¤½¤é¤¯»öÂÖ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¥Ö¥í¥°¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éº£¤Îº£¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¾ðÇ®Åª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¼«¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î©¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ÌÔÎõ¤Ê±þ±ç¤ÈÈãÈ½¤ËÂÐ¤·È¿´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»³ËÜÃÎ»ö¼«¿È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦À¯¼£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢½¾Á°¤«¤é¤Î»³ËÜÃÎ»ö¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬°ìÄê¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¤¿¤«¤é¤³¤½¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÏÂÛÈ(¤«¤»)¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥í¥°¤Ç±ÊÅÄÄ®¤ÎÉÔ¾òÍý¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Éð´ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢Èà¤ÏÃÎ»ö¤È¤¤¤¦¡Ö¸¢ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤ÇÈãÈ½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´í¤¦¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤Ï¤é¤ó¤ÀÄ¾¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤Î²£Ë½¤Ë±Ç¤ê¤¦¤ë¡£Æ±¤¸ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¼Î¤Æ¤ëÍ¦µ¤¤³¤½¤¬À®¸ù¸å¤Î»îÎý
»³ËÜÃÎ»ö¤¬¤«¤Ä¤ÆÉð´ï¤Ë¤·¤¿¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¹³¤¦»ÑÀª¤È¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤ò¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Èæ«¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¼êÊü¤¹Í¦µ¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÄË¤ß¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²õ¤»¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿À®¸ù¤½¤Î¤â¤Î¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¶µ·±¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Î¹¢¸µ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
Êª¹¾ ½á¡Ê¤â¤Î¤¨¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
ºî²È¡¦ÈãÉ¾²È
1985Ç¯Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ò·Ð¤Æ¡¢À¯¼£¡¦¼Ò²ñ¡¦¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶õµ¤¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ñ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡ØÆþ»î²þ³×¤Ï¤Ê¤¼¶¸¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡Ø¸½Âå¿Í¤òµß¤¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ë¡¢Èøºê¹ÔÍºµÇ°ºâÃÄ¡ÖÒøÆ²¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×ÁªµóÉôÌçÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØSNSÁªµó¤È¤¤¤¦æ«¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êºî²È¡¦ÈãÉ¾²È Êª¹¾ ½á¡Ë