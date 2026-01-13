TWICE・ジョンヨンの“実姉”女優も所属、韓国芸能事務所が誹謗中傷への対応発表「強力な法的措置」

韓国芸能事務所が、悪質コメントに対して強硬な法的措置を取る方針を明らかにした。

芸能事務所VAROエンターテインメントは1月13日、公式コメントを発表。

【写真】コン・スンヨン、“美背中”ドレス

「最近、所属アーティストを対象に、ネットおよびSNS上で悪意ある誹謗中傷、虚偽事実の流布による名誉毀損、侮辱、セクシュアルハラスメント、人格攻撃などの違法行為が継続的に発生していることを確認した」としている。

（写真提供＝OSEN）所属女優のコン・スンヨン

続けて「当社はこの事案を非常に重く受け止めており、独自のモニタリングシステムを通じて関連資料を収集している。法律事務所ユルチョンを法務代理人として選任し、刑事告訴を含むすべての法的措置を進めている」とし、「所属アーティストの名誉と権益を侵害する行為については、いかなる示談や情状酌量もなく、原則に従って断固として対応する方針だ」と強調した。

さらに「事実と異なる根拠のない憶測性の投稿や、歪曲された内容の流布は、当事者の名誉を深刻に傷つけ、二次被害を引き起こしかねない重大な違法行為である。当社はこうした行為に対して、継続的なモニタリングと証拠収集を通じ、強力な法的措置を取り続けていく」と付け加えた。

VAROエンターテインメントには現在、TWICE・ジョンヨンの実姉で知られる女優コン・スンヨンのほか、ビョン・ウソク、イ・スギョン、イ・ユミ、イ・チェミン、イ・ホンネ、チングなどが所属している。