2児の母・石川梨華、具だくさん豚汁＆目玉焼き丼の贅沢1人ランチ公開「1人の時でも美しく盛り付けしててさすが」「幸せなひととき」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月13日、自身のInstagramを更新。1人ランチを公開し、話題となっている。
【写真】40歳元モー娘。「納豆の箸置きが可愛い」美しく盛り付けた健康的な1人ランチ
石川は「贅沢な1人ランチタイムでした」とつづり、手料理が並ぶ食卓を公開。野菜や肉、豆腐などがゴロッと入った豚汁や美しく焼かれた目玉焼きとウインナーが乗った「シャウエッセン&目玉焼き丼」などを披露している。
この投稿に「寒い日の豚汁最高」「幸せなひとときですね」「納豆の箸置きが可愛い」「1人の時でも美しく盛り付けしててさすがです」「野菜たっぷりで健康的」などと反響が集まっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石川梨華、贅沢1人ランチ公開
◆石川梨華の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】