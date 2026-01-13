NewJeans¤ÎMV¤ò¡ÈÌµÃÇ¸ø³«¡É¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤¬ADOR¤ËÇÔÁÊ¡Ö10²¯¥¦¥©¥ó¤ª¤è¤ÓÃÙ±äÂ»³²¶â¡×
NewJeans¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¡×¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£
1·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ62Éô¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢ADOR¤¬¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤ÏADOR¤ËÂÐ¤·¡¢10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤ª¤è¤ÓÃÙ±äÂ»³²¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
NewJeans¤Î¡ØDitto¡Ù¡ØETA¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¡¢¡ØETA¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ò¼«¼Ò¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖADORÂ¦¤«¤éÅö³º±ÇÁü¤Îºï½ü¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÈó¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿NewJeans´ØÏ¢±ÇÁü¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ADOR¤Ï¡¢¡Ö¡ØETA¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÅê¹Æ¤ÎÃæ»ß¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎNewJeans´ØÏ¢±ÇÁü¤Îºï½ü¤ä¡¢¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÃæ»ß¤òµá¤á¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥ó´ÆÆÄ¤¬µõµ¶¤Î»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢ADOR¤¬¡Ö¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Î¡ËÌµÃÇ¸ø³«¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¸ø¼°¸«²ò¤¬Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÁÊ¡£°ìÊý¤ÇADORÂ¦¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ñ¼Ò¤¬½êÍ¸¢¤ò»ý¤ÄNewJeans¤Î±ÇÁü¤òÌµÃÇ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï°ãË¡¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£