１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日、地元・奈良で日韓首脳会談に臨んだ高市早苗首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。

２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の高市首相の動きについて、宮根誠司キャスターは「『働いて、働いて、働いて』っておっしゃってて、いろんな会見でも『選挙なんてやってる暇ない、物価高対策最優先です』っておっしゃってたんで、我々国民もある意味、勝手に物価高対策をやって、成果を出してからの解散かなと思ってたってところがありません？」とポツリ。

「高市さんは『国民のために物価高対策が最優先だ』って言ってたんですけど、ここで選挙をドーンとやるってことになると、場合によってはこれ、党利党略じゃないか？ 政局じゃないか？って話になってくるんですけど、このあたり、国民にどういうふうに選挙の大義、意義を説明されるんでしょうね？」と問いかけていた。