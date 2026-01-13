ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その12」をお届けする（第1477回）。

＊ ＊ ＊

前回の終わりに、「日本は安徽派、直隷派、奉天派の中華民国三大軍閥のうち、段祺瑞の率いる安徽派と関係強化を望み、当時の寺内正毅内閣が膨大な資金を提供したが大失敗に終わった」と述べた。

じつは、この資金提供自体についてはすでに書いている。先月発売になった『逆説の日本史 第二十九巻 大正暗雲編』の第二章「『満蒙独立』と『シベリア出兵』の挫折」のなかで触れている「西原借款」である。寺内首相が、私設秘書であった西原亀三をとおして段祺瑞に与えたのは、当時のカネで一億四千五百万円にも上った。だが、それだけのカネを投じたにもかかわらず、段祺瑞の安徽派は中華民国を支配できず、それどころか没落してしまったのだ。

なぜそうなったのかという詳しい経過は、この第二十九巻では触れていない。満蒙独立運動、シベリア出兵、そして尼港事件という重要なテーマの分析に入ったからだ。この三つのテーマに共通しているのは、ソビエト連邦と日本の関係である。そのため日中関係のほうは後回しになったわけだが、ここで詳しく解説することにしよう。

話は、孫文が辛亥革命を成し遂げた人々によって迎えられ、中華民国初代臨時大総統に推戴された一九一二年の元旦にまでさかのぼる。この時点で日本は、まだ明治四十五年だ（7月に大正と改元）。そして祀り上げられただけでなんの軍事力も持っていなかった孫文は、袁世凱に臨時大総統の座を与えることを条件に、中華民国を完全な民主国家にすることを約束させた。

しかし「同床異夢」とはこのことで、袁世凱は孫文が夢見た「民主国家 中華民国」は確立させず、民主派を弾圧し皇帝になる夢を抱いていた。ただ、すぐにはその野心を露わにせず、まず国をまとめることに専念した。清の最後の皇帝宣統帝（愛新覚羅溥儀）を軍事的に威圧して退位させ清朝を完全に滅ぼすと、あくまで民主的な国家を築くポーズをとっていた。

それは一刻も早く中華民国を諸外国に国家として認めさせ、その名義で諸外国から多数の借款を得て、将来自分が築く予定の帝国を強化するためだった。ところが、中国初めての総選挙で孫文の国民党が大勝した。このままでは「民主国家」が成立してしまうとあせった袁世凱は、民主派のリーダー宋教仁を暗殺し独裁体制を強化した。

これに怒った孫文らが第一革命（辛亥革命）に続く第二革命を起こしたのが、翌一九一三年の七月十二日である。だが、第二革命はわずか二か月足らずで袁世凱に鎮圧された。そもそも孫文は軍事的実力が皆無に等しい状態だったので、中国最大の軍事力を有する軍閥の長であった袁世凱に後を託したのだ。そんな事情だから、この第二革命が成功する見込みはまったく無かった。敗軍の将孫文は、再び日本に亡命した。

このとき、袁世凱の腹心である三人の優秀な軍人が鎮圧に活躍した。袁世凱の軍は李鴻章が築いた北洋軍閥を継承・発展させたものなので、この三人は「北洋の三傑」と呼ばれた。段祺瑞、馮国璋、王士珍の三人である。

ここで、あらためて彼らの略歴を紹介しよう。

〈段祺瑞 だん-きずい 1865-1936

中国の軍人、政治家。

同治4年2月9日生まれ。北洋軍閥安徽派の首領。袁世凱のもとで中華民国陸軍総長となる。袁の死後、国務総理をつとめ、西原借款などの援助をうけ親日政策をとる。1920年安直戦争に敗れ、天津にうつる。1924年張作霖（ちょう?さくりん）と馮玉祥（ふう?ぎょくしょう）に擁立され、臨時執政となるが、1926年両派の対立で辞職。1936年11月2日死去。72歳。安徽省出身。字（あざな）は芝泉。

馮国璋 ふう-こくしょう 1859-1919

中国の軍人、政治家。

咸豊8年12月4日生まれ。李鴻章の淮（わい）軍にはいり、北洋武備学堂の1期生となる。日清戦争後、軍事随員として来日。帰国後は袁世凱にしたがい、辛亥革命で革命軍を攻撃。袁の死後、直隷派の首領となるが失脚した。1919年12月28日死去。62歳。河北省出身。字（あざな）は華甫（かほ）。姓は「ひょう」ともよむ。

（いずれも『日本人名大辞典』講談社刊）

おうしちん【王士珍】

Wang Shizhen 字：聘卿 号：冠儒

1861［咸豊11］〜1930.7.1

中国近代の軍人、政治家。

直隷（現、河北）正定の人。天津武備学堂に入学 ［1885：光緒11］。日清戦争後、袁世凱の招聘に応じ、天津小站で新建陸軍の練兵に従事 ［96］。以後、北洋新軍の中核を担い、段祺瑞、馮国璋とともに〈北洋三傑〉と称される。中華民国成立後、臨時大総統袁世凱の要請で北京に入り、陸海軍大元帥統率弁事処座弁 ［1914］、陸軍総長 ［15］、参謀総長 ［16］、国務院総理 ［17］ などを歴任。北京政府が混乱すると、京師臨時治安維持会会長に推挙され ［26、28］、北京の治安維持に努める。

〔文献〕民国人物小伝1。〉

（『岩波 世界人名大辞典』岩波書店刊）

この三人はほぼ同年齢で優秀な軍人だったが、王士珍が一番の保守主義者で、例の張勲復辟の際（1917年）には宣統帝の下に馳せ参じている。だが復辟が段祺瑞によって失敗に終わると、一時中央政界から引退せざるを得なくなった。しかし、その後も引っ張り出されていることでわかるように、野心の無い人間だったようだ。これは袁世凱の死後に第二代中華民国大総統を務めた黎元洪も同じで、それがゆえに「みこし」として何度も（第4代総統も務めている）引っ張り出されることになったようだ。

だが、段祺瑞と馮国璋は違った。二人とも相手を蹴落として自分が中華民国の「傀儡ではない」総統になろうとした。そのためには外国の力を借りる必要がある。そこで段祺瑞は日本を選び、馮国璋は英米を選んだ。これも正確に言えば、中国内部の情報に詳しい日本が、もっとも軍事的実力があるのは段祺瑞であると早くから目をつけ取り込んでいたのに対し、日本に中国の利権を独占されることを恐れた英米が、段祺瑞のライバルである直隷派に目をつけた、ということらしい。つまり、この時点で中国における日本と英米との「戦争」はすでに始まっていた。だからこそ、時の寺内正毅首相は西原借款で膨大なカネをつぎ込んだのだ。

なぜ段祺瑞は没落したのか？

ここでもう一度、段祺瑞のライバルである馮国璋の経歴を見ていただきたい。「袁の死後、直隷派の首領となるが失脚」とあるではないか。ライバルが失脚したなら、二人の闘争は段祺瑞の勝利に終わったはずではないか。しかし、実際は段祺瑞自身も没落した。だからこそ西原借款も「カネをドブに捨てた」結果に終わるのだが、ではなぜ段祺瑞は没落したのか？ 今度は彼の経歴を見ていただきたい。「1920年安直戦争に敗れ」とある。「安」徽派と「直」隷派の戦争ということだが、この戦いに大敗北を喫したのが段祺瑞没落の最大の原因なのである。

では、なぜ負けたのかを追及する前に、もし勝っていたらどうなっていたかを少し考えてみよう。この戦争は、この時点における「関ヶ原の戦い」である。勝ったほうが「天下を取る」。たしかに奉天派の張作霖の力は侮れないものがあるが、彼は万里の長城の外側の満洲を抑えているにすぎない。それにくらべて安徽派と直隷派は、首都北京にいつでも進攻できる。とくに安徽派のライバル直隷派の「直隷」とは「首都北京を含む一帯」を意味するが、逆に安徽派から見れば直隷派を倒せば北京を完全に支配下に置けるということだ。

つまり、中央政府を安徽派で独占するわけだから外交権も借款も徴税権も徴兵権もすべて独占できる。これを日本の立場から見れば、孫文のころから日本が夢見ていた「親日派中国」の誕生、ということになる。日本外交の愚行と言ってもいい「対華二十一箇条要求」による外交的失敗も、これで取り戻せる。いや、そもそも寺内首相はそう思ったからこそ「西原借款」を実行したのだ。

最初はうまくいっていた。日本は第一次世界大戦の勃発を「天佑」と捉えていた。「日英同盟のよしみ」を口実に参戦し、敵国ドイツが支配している中国・膠州湾を攻撃できるからだ。そのためには中国も中立を捨てて連合国側に加入し、ドイツに宣戦布告してもらうのが一番いい。

膠州湾を攻撃した大隈重信内閣のときには中国は中立だったので、日本軍が青島攻略のため中国領を無許可で移動することになり、中国側の反撥を買ってしまったことは、すでに述べた。だが、西原借款によって立場を固めた安徽派の段祺瑞が日本の思惑どおり連合国側に加わって参戦してくれたので、日本の立場はよくなった。日本の膠州湾（青島）攻撃も「同盟軍の行為」であり、勝手に中国領内に侵入したという問題点も解消できるからだ。

これに反撥したのが直隷派である。これは彼らのボスであった袁世凱が「対華二十一箇条要求」の受諾日（1915年5月9日）を「国恥記念日」と定めた意図に反するものだし、この戦略は大成功で、中国国民の反日・侮日感情を高めた。一九一九年には五・四運動が起こり、「対華二十一箇条要求」に対する抗議デモは中国全土に波及した。そういう人々から見れば、段祺瑞は「売国奴」になる。

そこで、直隷派はこうした「国内世論」も背景に安徽派を叩き潰そうと考えた。そこに目をつけたのが、日本の中国侵略の意図（それは以前説明したように、欧米型植民地搾取を目的としたものでは無かったのだが）を警戒していたアメリカと、日本のこれ以上の中国進出を警戒するイギリスであった。結局両国はタッグを組んで、直隷派を支援することを決めた。

ここで、直隷派の馮国璋が失脚し死亡した。簡単に言えば、段祺瑞との権力抗争に敗れ中央から追放されたのだ。つまり、この時点では「安直戦争」ならぬ「安直政争」の勝者は段祺瑞だったのだ。寺内内閣の思惑どおりである。日本は馮国璋より段祺瑞のほうが一枚上手と見ており、だからこそ西原借款でバックアップしたのだ。ここまでは大成功である。ところが、ここから先が日本にとってじつに皮肉な展開になった。馮国璋の跡を継いだ曹コン（かねへんに"昆"）が優秀な男であり、かえって直隷派が強化されることになったのだ。

先に安直戦争を日本の関ヶ原にたとえたから、ここでも「関ヶ原の戦い」を使って説明しよう。東軍の大将は徳川家康だったが、西軍の事実上の総大将石田三成はコーディネーターとしては優秀だが、戦争はまるで下手だった。しかし、もし関ヶ原の戦いの直前に石田三成が失脚し、代わって大谷義継や真田昌幸が西軍の指揮官の地位になっていたらどうか？

少なくとも、関ヶ原だけで決着がつくということは無かったはずだ。軍事指揮官としては、大谷や真田のほうが石田三成よりはるかに優秀だからである。この安直戦争において「日本にとってじつに皮肉な展開」と言ったのはそこのところで、「総大将」としては段祺瑞に惨敗した馮国璋が引退したおかげで、より優秀でじゅうぶんに段祺瑞に対抗できる曹コンがリーダーになることができたわけだ。

ここで、曹コンの経歴についても紹介しておこう。

〈そうこん【曹コン】

Cao Kun

字：仲珊

1862．12．12［同治1．10．21］〜1938．5．17

中国の軍人、北洋軍閥の政治家。

直隷天津（現、天津）に生まれる。少年期から布の行商に従事。淮軍に入り ［1882：光緒8］ 、天津の北洋武備学堂で学ぶ。袁世凱の支配下で有力軍人となる。民国に入り南方の革命派と対峙、袁の帝政実施を支える。軍閥の混戦期に直隷派軍閥として権勢を揮う。大規模な国会議員への買収工作（賄選）により大総統に当選 ［1923］ するも、第2次安直戦争に敗れて失脚。北伐の圧力で引退。日中戦争期、日本軍の協力要請を拒絶。天津で病死。【文献】民国人物伝1。〉

（『岩波 世界人名大辞典』岩波書店刊）

この『岩波 世界人名大辞典』は前出の『日本人名大辞典』と異なり、中国人の名の英文表記があるのがありがたい。英語論文などを調べるときに便利だからだ。また、『日本人名大辞典』には掲載されていない、王士珍などの項目もある。だからたびたびお世話になっているのだが、ここは歴史家としてぜひとも指摘しておかねばならないことがある。

この曹コンに関する記述には、重大な過ちがあるということだ。私が見ているのは同書の電子版（2025年12月現在）だが、本書が印刷物として刊行されて以来、いや、それ以前から現在まで何十年にもわたり執筆者や編集者、校正者、それに学者が目をとおしているはずなのに、なぜ間違えたままなのか？ しかもそれは、関ヶ原にたとえれば「徳川家康は関ヶ原で敗れた」とするぐらいの大きなミスなのである。

（第1478回に続く）

