スバル バハと、オーナーのmiura501さん

CAR #34｜Subaru Baja

■愛車：

スバル バハ（2003年）

■オーナー：

miura501さん

■このクルマはいつ購入しましたか？

2022年にアメリカで購入し、帰国するタイミングで一緒に持ち帰り、リメイクしました。

■このクルマを選んだ理由は何ですか？

日本にないモデルで、アメリカ生活で使い勝手が良かったからです。

■このクルマのお気に入りポイントは何ですか？

カラーリングと、ドリフト仕様であること。

■このクルマに乗っていて、苦労したことはありますか？

ワイヤーハーネス（自動車用電線）からワンオフで制作しているので、整備が大変です。

■これまでの車歴を教えてください。

スバル車ばかり。FR（フロントエンジン・リア駆動）化した状態で乗っています。

■普段クルマを使ってどんな遊びをしますか？

ドリフト、サーキットがメインです。

■次に欲しいクルマはありますか？

特にありません！

スバル車では見たことがないボディカラーと思いきや、実は自ら調色して抹茶色に仕立てたとのこと。

日本で未発売、バハってどんなクルマ？

スバルBAJA（バハ）は2003年から2006年まで生産されたピックアップトラック。当時のレガシィ・ランカスターをベースに、アメリカ市場で人気のピックアップトラックに仕立てたモデルだ。

ただ荷台を取り付けただけでなく、トランクスルー機能も付加するなど、使い勝手に配慮されている。アメリカ・インディアナ州の工場で生産されたが、日本への逆輸入はされなかった。

miura501さんはスバル バハというそもそもレアなクルマを、さらに好みでカスタマイズしているあたりがマニアック。FRのドリフト車とのことで、どんな走りをするのか、大変興味深い。

「愛車との思い出深いエピソードは、アメリカのマーケットプレイスでよく声をかけられたことです」

アメリカ生活での良き相棒を、ドリフト仕様にカスタム

写真左のクルマはアメリカ駐在時に日本から持ち込んだもの。帰国時に売却し、代わりにバハを日本へ持ち帰ったそうだ。

バハ オーナーmiura501さんのコメント

「これはバハというスバルのピックアップトラックで、アメリカの工場で生産されていた北米市場専用モデルです。

アメリカに住んでいた頃にバハを探していて、30万円ぐらいだったかな、手頃な価格の個体を見つけて購入しました。アメリカでは買い物に行ったときに、ポンと荷物を荷台に載せられて便利でした。

2年ほど前に帰国に際して、アメリカから日本に送りました。もともとスバルが好きで、最初のクルマはインプレッサのセダンでした。WRC（世界ラリー選手権）で活躍していたイメージがデカかったですね。

いまも10数台クルマを所有していますが、1台がBMWで、残りはスバルです。このバハは、自分でいろいろとカスタマイズしています。ノーマルにこだわる人の気持ちもわかりますけど、僕は自分の色を出していくのが好きなタイプで、ノーマルよりだいぶカッコよくなったと思っています（笑）」

ドリ車として完成させたバハでドリフト走行！ 写真＝SLUG ART

バハの後部座席と荷台の間にはトランクスルー機能が搭載され、長尺物を積み込むことも可能だ。