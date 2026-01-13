アニメ「THEIDOLM＠STER」の双海亜美・真美役の声などで知られる声優で歌手の下田麻美が13日、X（旧ツイッター）を更新。昨秋から受けているという「変形性顎（がく）関節症」およびかみ合わせの治療に関して報告した。

下田は「突然のご報告なのですが…」と切り出し、「昨年秋から、変形性顎関節症と、噛み合わせの治療（咬合調整）をしています」と公表。「思い出せないくらい昔から、喋りにくさや歌いづらさ、その他にもあらゆる不調があったのですが、とてもいいお医者様とご縁があり、治療自体はとても特殊なものですが、現在は生活に支障のない日常を送っています」と説明した。

続けて「さて、ここからがお知らせなのですが… 先日、仮歯作成前の型取りをする予定だったのですが、紆余曲折あり至急仮歯が必要になってしまい、2週間限定で、仮歯の更に仮歯をつけることになってしまいました」と報告し、「急ごしらえのため正式な仮歯と比べると作りが荒く、見た目に違和感があります。（ちなみに下の歯6本分です）」と説明。「今週末はアメリカにてイベント出演が控えており、どうしよう…と悩んだのですが、えーと… どうしようもない！！と、気づきましたので、ご心配をおかけしないように、ここにお知らせさせていただきます」と報告するに至った理由を記した。