クーペとSUVを融合したクロスオーバーデザイン

近年、自動車に求められる価値は大きく変化しています。単なる移動手段としての性能だけでなく、乗る時間そのものをどう過ごせるか、どのような感情を得られるかが重視されるようになりました。

そんな時代背景の中で、レクサスがイベントで披露した未来像は、多くの来場者に強い印象を残しました。

2025年10月29日に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、レクサスは新世代のコンセプトモデル「LS Concept」を3台公開しました。

いずれも従来の高級車の枠にとらわれない提案でしたが、その中で特に注目を集めたのが「LS Coupe Concept」です。

現実的なパッケージと大胆な発想が高い次元で融合した一台として、多くの視線を集めていました。

LSは1989年にブランドの頂点として登場し、レクサスの信頼と品質を象徴する存在であり続けてきました。

しかし、SUV人気の拡大やライフスタイルの多様化により、従来型セダン一辺倒では応えきれない時代に入っています。

レクサスはその変化を真正面から受け止め、「ラグジュアリーな移動空間とは何か」を再定義する必要があると考えました。

そこで打ち出されたのが、「Luxury Space」という新しい概念です。単に豪華な内装を施すのではなく、乗る人それぞれの価値観や使い方に寄り添う空間を目指しています。

LS Coupe Conceptはその思想を体現するモデルで、いわゆるクロスオーバースタイルの4ドアクーペとして設計されているのが特徴です。

低く構えたボディラインと張り出したフェンダーが、都市部だけでなくアウトドアシーンにも映える存在感を生み出しています。

開発テーマには「DISCOVER DUALITY」が掲げられました。上質さと躍動感、静けさと力強さといった相反する価値を一台の中で調和させるという考え方です。

ドライバーには操る楽しさを、同乗者にはくつろぎの時間を提供し、それぞれが異なる満足を得られる空間を目指しています。

エクステリアでは、従来のスピンドルグリルを用いず、ボディ全体でレクサスらしさを表現する「スピンドルボディ」を採用しました。

滑らかな面構成とLEDによるシャープな輪郭が未来感を演出しつつ、大径タイヤを履かせた足元や車高のバランスからは確かな走破性とタフな印象も感じ取れます。

そして前後ドアは観音開き構造となっており、乗り込む瞬間から特別な体験を演出するほか、ルーフにはドローンを搭載するなど、移動体験全体を拡張するギミックが用いられています。

インテリアでは、後席前方に大型ディスプレイを配置し、走行中の景色やナビ情報を共有できる設計となっています。

これにより、ドライバーだけでなく、乗員全員が移動の時間を楽しめるよう工夫されています。

さらに、前席乗員の表情を映し出して会話を可能にする機能も検討されており、車内を自宅のリビングのようなプライベート空間として捉える発想が感じられます。

現時点で市販化や価格についての具体的な発表はありませんが、LS Coupe Conceptが示した方向性は明確です。

セダンの快適性、クーペの美しさ、SUVの実用性を電動化技術で包み込み、移動そのものを人生を豊かにする体験へと変えていくことです。

レクサスが描く未来のラグジュアリーは、所有する喜びだけでなく、過ごす時間の質にまで踏み込んでいます。その挑戦は、これからの高級車の在り方を大きく変えていくかもしれません。