Ç¯²¼½÷À¤È·ëº§¢Í9¥«·î¸åà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§áÈ¯É½¡Äà·ãÊÑá9Ç¯Á°Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
È±¤ò¿¤Ð¤·Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡·ëº§È¯É½¤«¤é9¥«·î¸å¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£¥³¥ó¥Ó·ëÀ®5¥«·î¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿42ºÐ·Ý¿Í¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ã¶À¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¡£
¡¡¡Ö¤Ê¡ª¡ª»ä¤âº£ÆüÀ¹²¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ªÊ¡ÅÄ¥Ñ¥óÃç´Ö¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¶á±Æ¤ä´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄ¥Ñ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿À¹²¬»Ô¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ê¡ÅÄ¥Ñ¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤â¤¸¤ã¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¹¥¤ß¡×¡Öº£¸å¤Î±×¡¹¤Î¤´³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2017Ç¯5·î¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼3½õ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡×¤ò·ëÀ®¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡×(TBS)¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£6·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤ÎYouTube¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ç29ºÐ¡×¤ÈºÊ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î»öÌ³½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¤Ë½Ð±é¤·Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£