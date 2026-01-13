¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡×¥Ï¡¼¥ÕºÊ¤¬à´é½Ð¤·á ÀîÅç±Ê»Ì¤Î¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î?¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×
²ÈÂ²¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ø¡Ä
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÀîÅç±Ê»Ì(J2¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ)¤¬²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢º£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¡Ö¶À¤Î´Ö¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÊ¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÇµÜÅÂ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î?¡×¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¡¢¶À¤Î´Ö¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡×¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¡Ö±üÍÍÈþ¤·¤¤¡×¡Ö±üÍÍ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤í¤Ê¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¡¢Èþ¿Í¤¬¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿Í¤Ã¤ÆÈþ¿ÍÂ¿¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡Öº£Ç¯¤â¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÀîÅç¤Ï2014Ç¯¤ËÆüËÜ¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢21Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£