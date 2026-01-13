º£µ¨¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¥×¥í¤Ï°ËÆ£°¦²Ú¤é3¿Í¡¡ºòµ¨¡È¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡É¤À¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡©
2025Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Î°ËÆ£°¦²Ú¡Êºë¶Ì±É¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â¡Ë¡¢µÈùõâÃ²Æ¡Ê¥Þ¡¼¥Ê¡¢²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¡Ë¤Î3¿Í¤¬°ìÈ¯¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢24Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£ÎïÆà¤ÈÊ¡ÅÄË¨°Ý¤Î2¿Í¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌîµå¾¯½÷¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¡¡Ê¡ÅÄË¨°Ý¤ËÌ©Ãå¼èºà
¢£¹üÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î²ÃÆ£ÎïÆà¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×1¾¡¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹â¹»½Ð¿È¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢24Ç¯9·î¤Ëº¸Â¥«¥«¥ÈÉÕ¶á¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¡¢ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÏÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Æ±Ç¯12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ÏÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢3ÆüÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë´þ¸¢¤·¤ÆQT¥é¥ó¥¥ó¥°104°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¤¿¡£¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼Éô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥É¥¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê6²ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö71.2922¡×¤Î2°Ì¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Î40°Ì¤òºÇ¹â¤ËÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï4»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¾å½ÐÍè¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÈôµ÷Î¥Åª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾å°Ì¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ç¤Ï¡¢4Æü´Ö¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê3·î5Æü³«Ëë¡Ë¤«¤é¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö24Ç¯¤ÎQT¤ÏÂ¤ÎÄË¤ß¤ÇÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎQT¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿10¥¢¥ó¥À¡¼¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¥´¥ë¥ÕIQ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿°ìÌÌ¤â¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡ÊÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ26Ç¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢QT¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖQT¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼é¤ë¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£QTÁ°¤Ë²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¸«»ö¤ËÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö10Âå¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¡£¢£²¼Éô¤Ç2°Ì3²ó¡¡Ê¡ÅÄË¨°Ý¤Ï¡È¥×¥í¤ÎÊÉ¡É¤ò´¶¤¸¤¿1Ç¯¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÌîµå¾¯½÷¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»»þÂå¡¢ºòµ¨¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÉö²Ú¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Î1³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÃÄÂÎÀïÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½Ìò¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¤ÏQT¥é¥ó¥¥ó¥°98°Ì¤Ç¡¢²ÃÆ£¤ÈÆ±¤¸¤¯¼çÀï¾ì¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ó¥É¡¼¥¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á3ÅÙ¤Î2°Ì¤ò·Ð¸³¡£3°Ì¤â2ÅÙ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¤8²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö71.2951¡×¤Ç3°Ì¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¾å°Ì¤ÇÀï¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£13°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï55°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç9·î¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï15°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÈóËÞ¤Ê¥â¥Î¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Õ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Èôµ÷Î¥¤¬Éð´ï¤ÎÊ¡ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿»þ¤Ë¿¼¤¤¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¶ìÏ«¤·¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¥é¥Õ¤«¤é¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£5¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤â¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Í½Áª¥«¥Ã¥È¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ï3ÆüÌÜ¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤È¤â¤Ë¡Ö73¡×¤È¿¤Ð¤»¤º54°Ì¡£ºòµ¨¤Î¼ÂÀÓ¤À¤ÈÁ°È¾Àï¤Ç¤ÎÃÏÎÏ½Ð¾ì¤Ï3»î¹çÄøÅÙ¤Ë¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö26Ç¯¤Ï²¿¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃæÈ×Àï°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£2¿Í¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò2Ç¯ÌÜ¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¡×¤À¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¥×¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î»î¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
2026Ç¯Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT·ë²Ì
Ì¾Á°¤È´é¤ò³Ð¤¨¤ÆÀÄÅÄÇã¤¤¡ª¡¡2025Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿
ÃíÌÜ¤Î¹âÂ´¥×¥í¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ëµå¶Ú¤òÁà¤ì¤ë¡×ÍýÍ³¡¡¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
19ºÐ¡¦¾¾¸¶É¢°¡¤Ï¡ÖºÇ¿·Âç·¿¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¸½Âå¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
²Ú¤ä¤«¤Ê½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÄJLPGA¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ù¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò³Ø¤Ö¡©¡¡¹â3¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡ÖÀÇ¶â¡×¤Ë¶½Ì£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌîµå¾¯½÷¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¡¡Ê¡ÅÄË¨°Ý¤ËÌ©Ãå¼èºà
¢£¹üÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î²ÃÆ£ÎïÆà¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×1¾¡¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹â¹»½Ð¿È¤Î²ÃÆ£¤Ï¡¢24Ç¯9·î¤Ëº¸Â¥«¥«¥ÈÉÕ¶á¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¡¢ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÏÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Æ±Ç¯12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤ÏÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢3ÆüÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë´þ¸¢¤·¤ÆQT¥é¥ó¥¥ó¥°104°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¤¿¡£¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼Éô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥É¥¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê6²ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö71.2922¡×¤Î2°Ì¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Î40°Ì¤òºÇ¹â¤ËÍ½ÁªÄÌ²á¤Ï4»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¾å½ÐÍè¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÈôµ÷Î¥Åª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾å°Ì¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ç¤Ï¡¢4Æü´Ö¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê3·î5Æü³«Ëë¡Ë¤«¤é¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö24Ç¯¤ÎQT¤ÏÂ¤ÎÄË¤ß¤ÇÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎQT¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿10¥¢¥ó¥À¡¼¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¥´¥ë¥ÕIQ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿°ìÌÌ¤â¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡ÊÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ26Ç¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢QT¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖQT¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼é¤ë¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£QTÁ°¤Ë²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¸«»ö¤ËÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö10Âå¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¡£¢£²¼Éô¤Ç2°Ì3²ó¡¡Ê¡ÅÄË¨°Ý¤Ï¡È¥×¥í¤ÎÊÉ¡É¤ò´¶¤¸¤¿1Ç¯¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÌîµå¾¯½÷¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»»þÂå¡¢ºòµ¨¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤òµó¤²¤¿¿ûÉö²Ú¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Î1³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÃÄÂÎÀïÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½Ìò¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòµ¨¤ÏQT¥é¥ó¥¥ó¥°98°Ì¤Ç¡¢²ÃÆ£¤ÈÆ±¤¸¤¯¼çÀï¾ì¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ó¥É¡¼¥¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á3ÅÙ¤Î2°Ì¤ò·Ð¸³¡£3°Ì¤â2ÅÙ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ÏÈ¾¿ô¶á¤¤8²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡Ö71.2951¡×¤Ç3°Ì¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¾å°Ì¤ÇÀï¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£13°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï55°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç9·î¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï15°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÈóËÞ¤Ê¥â¥Î¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Õ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Èôµ÷Î¥¤¬Éð´ï¤ÎÊ¡ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿»þ¤Ë¿¼¤¤¥é¥Õ¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¶ìÏ«¤·¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¥é¥Õ¤«¤é¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥Ð¥ó¥«¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£5¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤â¹â¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Í½Áª¥«¥Ã¥È¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ï3ÆüÌÜ¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¤È¤â¤Ë¡Ö73¡×¤È¿¤Ð¤»¤º54°Ì¡£ºòµ¨¤Î¼ÂÀÓ¤À¤ÈÁ°È¾Àï¤Ç¤ÎÃÏÎÏ½Ð¾ì¤Ï3»î¹çÄøÅÙ¤Ë¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö26Ç¯¤Ï²¿¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç¤Î½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃæÈ×Àï°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£2¿Í¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò2Ç¯ÌÜ¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÌÈµö¼èÆÀ¡×¤À¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¥×¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î»î¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
2026Ç¯Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT·ë²Ì
Ì¾Á°¤È´é¤ò³Ð¤¨¤ÆÀÄÅÄÇã¤¤¡ª¡¡2025Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿
ÃíÌÜ¤Î¹âÂ´¥×¥í¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ëµå¶Ú¤òÁà¤ì¤ë¡×ÍýÍ³¡¡¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
19ºÐ¡¦¾¾¸¶É¢°¡¤Ï¡ÖºÇ¿·Âç·¿¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¸½Âå¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¥¹¥¤¥ó¥°Ê¬ÀÏ¡Û
²Ú¤ä¤«¤Ê½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÄJLPGA¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ù¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò³Ø¤Ö¡©¡¡¹â3¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡ÖÀÇ¶â¡×¤Ë¶½Ì£