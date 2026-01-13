山内日菜子が地元・宮崎県警の一日司令官に 110番通報への注意を喚起「正しい使い方を心がけましょう！」
山内日菜子が自身のインスタグラムを更新。1月10日「110番の日」に、地元・宮崎県警察で「一日司令官という、大変貴重な経験をさせていただきました」と投稿した。
警察の通信司令官とは、110番通報を受信する通信司令室において、24時間の交代制で初動の指揮を執る責任者だ。山内は「いたずらやスマホの誤作動による通報が増えているそうです」「実際に通信司令台に立たせてもらいましたが、その間にも誤作動や無応答の通報が何件か来ていました」と現場の状況を説明。そして「事件、事故の早期解決のため、正しい使い方を心がけましょう！」と、110番通報は正しく慎重に使用することを呼びかけていた。投稿では宮崎県警のマスコットキャラクター「みやけいちゃん」と並んで制服姿で敬礼をする写真を公開。ファンからは「制服姿とってもお似合いです」「それにしても可愛いです」「画像保存してしまいました」などのコメントが寄せられていた。山内は2016年7月のプロテストに合格すると、翌年、ステップ・アップ・ツアーで初優勝。レギュラーツアーでは23年の開幕戦「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」、24年の「伊藤園レディス」で2勝を挙げている。昨年は34試合に参戦し22試合で予選を通過したものの、トップ10フィニッシュは叶わず、メルセデス・ランキングは80位で2年間守ってきたシード権を喪失。ファイナルQTでも下位に沈み、今年はステップ・アップ・ツアーが主戦場となるが、数少ないレギュラーツアー参戦の機会を生かし巻き返しを図ることを、多くのファンが期待している。
