“マエノリ”前田典子、夫・日比野玲と高校サッカー観戦 現地2ショットも披露「変わらず素敵なご夫婦」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの日比野玲（64）と東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で『第104回全国高校サッカー選手権大会』の準決勝を観戦する様子を披露した。
【写真】「変わらず素敵なご夫婦」“還暦タオル”を首に夫・日比野玲と現地での夫婦ショットを披露した前田典子
前田は「ミッチの長男くん 流通経済大柏の応援に 残念ながら敗退 青春ドラマを生ライブで観せてもらいました」「あの一瞬が勝敗を分けるスポーツは人間ドラマが凝縮 ここまでくるのにどんだけ頑張ったんだろ 感涙 全ての選手にチームに父母会の皆さんもお疲れ様でした」などと感動を伝え、現地のスタンドでの夫婦2ショットなど、観戦を楽しむさまざまな写真や動画をアップ。
「チームカラーが赤だったので マエノリ還暦タオルを首に巻いてゴルフウェアで防寒対策はバッチリ」と自身のグッズを身につけ応援したことも報告した。
この投稿にファンからは「今年も変わらず素敵なご夫婦ですね〜」「同じ場所いました」「すてきな写真をありがとう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「変わらず素敵なご夫婦」“還暦タオル”を首に夫・日比野玲と現地での夫婦ショットを披露した前田典子
前田は「ミッチの長男くん 流通経済大柏の応援に 残念ながら敗退 青春ドラマを生ライブで観せてもらいました」「あの一瞬が勝敗を分けるスポーツは人間ドラマが凝縮 ここまでくるのにどんだけ頑張ったんだろ 感涙 全ての選手にチームに父母会の皆さんもお疲れ様でした」などと感動を伝え、現地のスタンドでの夫婦2ショットなど、観戦を楽しむさまざまな写真や動画をアップ。
「チームカラーが赤だったので マエノリ還暦タオルを首に巻いてゴルフウェアで防寒対策はバッチリ」と自身のグッズを身につけ応援したことも報告した。
この投稿にファンからは「今年も変わらず素敵なご夫婦ですね〜」「同じ場所いました」「すてきな写真をありがとう」などのコメントが寄せられている。