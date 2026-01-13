【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 13日16:08時点
気象台は、午後4時8分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
沿岸では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■能代市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■潟上市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■藤里町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八峰町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
14日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■五城目町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風雪警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
