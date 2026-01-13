森口博子、37年前の成人式の晴れ着ショットを公開「お母様とのツーショット」「可愛いですね」「振袖、お似合いです」 新成人へのエールも
歌手の森口博子（57）が成人の日の12日、自身のブログを更新。新成人を祝福するとともに、自身が成人式の際に撮影した、晴れ着姿の母子2ショットを公開した。
【写真】「可愛いですね」「振袖、お似合いです」晴れ着姿の森口博子＆母親の“成人式ショット”
森口は「今日は成人の日でしたね 新成人のみなさん、おめでとうございます」と祝福し、「これからの未来が、そして社会での責任ある役割が輝きますように」とメッセージを記した。
続けて「私の成人式」とつづり、母・玉枝さんとのなつかしい2ショット写真をアップ。「全身全霊で育ててくれて、本当に本当に感謝です。あの頃より、深く思います」と、現在89歳となった玉枝さんへの感謝の思いをにじませた。
自身は現在、デビュー40周年を迎えており「2回目の成人式です」と森口。「3回目、目指します！」と意気込み、「新成人のみなさん、その時は優しくして下さいね」とつづっている。
コメント欄には「成人の日の素敵なお写真 有り難うございます 振袖、お似合いです」「お母様と一緒の写真、良いですね」「お母様とのツーショットありがとうございます」「可愛いですね」「3回目の成人式 一緒にお祝いしたいです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
