俳優・声優のさかいかなさんが自身のＸを更新。去年結婚していたことを公表しました。

【写真を見る】【声優・俳優 さかいかなさん】結婚を報告「これからもやりたいことにまっすぐ向き合いながら、 人としても全力で優しく穏やかに成長していきたいと思っております」





さかいさんは、【ご報告】と題して、梅の花のイラストの描かれた文書を投稿。書面には、「私事ではございますが、昨年、入籍いたしました」「これまでたくさん応援してくださった皆様に感謝をお伝えするとともに、 これからもやりたいことにまっすぐ向き合いながら、 人としても全力で優しく穏やかに成長していきたいと思っております」と、綴りました。









さかいさんは、結婚報告した3分後に、再び自身のXを更新。「早めに公表してね、と言われたから笑 帰り道に頑張って考えて書いてみました」と、公表に至った経緯を照れくさそうに明かしました。









そして、「芸能ほぼ引退してるので、一般人の結婚報告でございますが、長年共に過ごしてくださっている皆様にお伝えいたします。これからも楽しく元気に生きましょう」と締めくくりました。









さかいかなさんは、1986年11月11日生まれ、現在39歳。

2005年に、テレビアニメ『Rec』のヒロインでデビュー。以降、声優・俳優として活動。代表作はアニメ『地獄少女』シリーズきくり役、映画『キサラギ』如月ミキ役、など。



【担当：芸能情報ステーション】