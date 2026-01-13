黒柳徹子さん「本当の親友だった」久米宏さん死去でコメント「私の涙が見えますか？」ザ・ベストテンで共に司会

1月1日に肺がんのため81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんについて、「ザ・ベストテン」でともに司会を務めた黒柳徹子さんが自身のSNSにコメントを寄せた。

黒柳さんは、1978年にスタートした生放送の歌番組「ザ・ベストテン」で久米さんとともに司会を務め、軽妙なやり取りが人気を呼んだ。

それ以来深い交流が続いていたようで、黒柳さんは「本当の親友だった」「久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう」などと、盟友へのコメントを発表した。

以下全文。

私には親友という人が、いるようで、いなかった。

あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった。

政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した「トット基金」の理事にもなって頂いた。

先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。

返事は来なかった。

久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。

本当は涙もろく優しい人だった、

久米さん、「さよなら」は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。

「私の涙が見えますか？」

本当に友達でいてくれてありがとう。



クールに見える久米さんへ

（※写真は黒柳徹子さんのインスタグラムより）