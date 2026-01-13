元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社 オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。

1975年（昭50）10月に、当時は主にラジオ番組を担当していた久米さんをTBS系のクイズ番組「ぴったしカン・カン」の司会に抜てきしてテレビアナウンサーとしての道を開いた、タレント萩本欽一（84）が日刊スポーツの取材に応じ、悼んだ。

「（司会抜てきについて）僕が久米ちゃんに決めたって言うのは失礼かな。当時、そのいきさつを久米ちゃんは知らなかったと思う。実は（フジテレビ）『欽ドン』のロケの時に、TBSラジオの『土曜ワイドラジオTokyo』の中継リポーターを久米ちゃんがやっているところに通りかかった。『足が長くてカッコイイのに、もったいないね。テレビをやれば』と。『ぴったし』が始まる時に、司会は局アナの若い人がいいなとなって、プロデューサーが候補に挙げたのが、もう売れっ子だった小島一慶アナウンサーと久米ちゃんだった。僕が『若い方がいい』って久米ちゃんを選んだんだけど、2人は同い年だった（笑い）。この辺のいきさつが、後に久米ちゃんの耳に入ったんだと思う」

「ぴったしカン・カン」の司会に抜てきされた久米さんは、お笑いコンビ「コント55号」の萩本と坂上二郎さんがチームキャプテンを務める番組で一躍、有名になった。

「久米ちゃんに『55号をたくさんぶっ飛ばしてください』って言ったの。気を使うと行けないからね。そうしたら、本当にぶっ飛ばされたよ。二郎さんなんか『うるさい』って言ってたからね（笑い）」

最後に会ったのは、20年（令2）6月に久米さんが、TBSラジオ「久米宏ラジオなんですけど」を降板する時。

「ずっと付き合いがなかったんだけど、最後に久米ちゃんが『欽ちゃんを呼んでくれ』と番組に出してくれた。うれしかったね。昔の『欽ちゃん、久米ちゃん』に戻って、2人でずっと話していた。いろんな若い人と付き合ったけど、私の手の中にいたのは、ほんの2、3秒という感じ。アッという間に遠くに飛んでいって、一番大きな仕事をやっていた。私の宝物です。本当に残念です」

