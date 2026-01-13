3児の母・滝沢眞規子、子どもリクエストのボリュームたっぷり弁当公開「お店みたい」「毎日食べたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】モデルの滝沢眞規子が1月13日、自身のInstagramを更新。リクエストに応えて用意した手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】47歳3児の母モデル「売り物レベルに美しい」ヒレカツ3枚入ったリクエスト弁当
滝沢は「ソースカツがいいとリクエストをもらったので今日はソースカツ丼です」とつづり、弁当の写真を投稿。「最近お腹が空くらしいのでヒレカツ3枚入ってます」とボリューミーで彩り美しい弁当について説明している。
この投稿には「お店みたい」「ボリュームがすごい」「家族思いで素敵」「お子さん喜びそう」「真似したい」「盛り付けが売り物レベルに美しい」「お弁当の完成度が高い」「毎日食べたい」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
