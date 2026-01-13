櫻坂46山崎天、成人式迎え幼少期ショット＆母お下がりの振袖姿公開「くりくりな目が変わらない」「成長が感慨深い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月12日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」面影溢れる幼少期ショット
二十歳の成人の日を迎えた山崎は「これからも精進してまいります！振袖は母のお下がりです」とつづり、落ち着いた紺色の振袖姿を投稿。幼少期の写真も公開し、つぶらな瞳が印象的な愛らしい姿でスプーンで食事をする様子を披露している。
この投稿には「面影がそのまま」「小さい頃からずっと可愛い」「くりくりな目が変わらない」「成長が感慨深い」「ずっと応援したい」「癒やされる」「天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
