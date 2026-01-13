セブンにSNSで話題の“割るティラミスアイス”登場 昨年ヒットしたヨーグルトボールも再販へ
【モデルプレス＝2026/01/13】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の韓国アイスである「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、1月20日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介
数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるハート型のティラミスアイス。天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、中から本格的な味わいのティラミスが現れる仕立てだ。「割って食べる」という体験要素も魅力の、美味しさと楽しさが共存する一品だ。
昨年5月に発売し、大きなヒットとなった「クリーミーヨーグルトボール」についても再販が決定。
濃厚ながらも後味爽やかなヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコパフの組み合わせがやみつきになる味わい。口の中でなめらかにとろけるアイスミルクグレード（アイスミルク規格のアイス）に、チョコパフが甘さと楽しい食感をプラス。ゴロゴロとした見た目のインパクトが、ワクワク感をかき立てる。
視覚的なインパクトと体験の面白さ、美味しさを兼ね備えた“韓国アイス”を手軽にセブン‐イレブンで味わえる機会となる。（modelpress編集部）
価格：498円（税込537.84円）
価格：349円（税込376.92円）
発売日：1月20日（火）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介
◆ハートを割る体験も楽しいアイス
数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるハート型のティラミスアイス。天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、中から本格的な味わいのティラミスが現れる仕立てだ。「割って食べる」という体験要素も魅力の、美味しさと楽しさが共存する一品だ。
◆「クリーミーヨーグルトボール」が再登場
昨年5月に発売し、大きなヒットとなった「クリーミーヨーグルトボール」についても再販が決定。
濃厚ながらも後味爽やかなヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコパフの組み合わせがやみつきになる味わい。口の中でなめらかにとろけるアイスミルクグレード（アイスミルク規格のアイス）に、チョコパフが甘さと楽しい食感をプラス。ゴロゴロとした見た目のインパクトが、ワクワク感をかき立てる。
視覚的なインパクトと体験の面白さ、美味しさを兼ね備えた“韓国アイス”を手軽にセブン‐イレブンで味わえる機会となる。（modelpress編集部）
■ハートティラミス
価格：498円（税込537.84円）
■クリーミーヨーグルトボール
価格：349円（税込376.92円）
発売日：1月20日（火）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
【Not Sponsored 記事】