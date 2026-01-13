元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。所属事務所が13日、公表した。

訃報を受け、フリーアナウンサー古舘伊知郎がこの日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に急きょ、電話出演し、最後に触れた久米さんのしゃべりを振り返った。

久米さんは04年まで19年間「ニュースステーション」のキャスターを務めた。勇退後、「報道ステーション」に番組名が変更され、04年4月からキャスターを引き継いだのが古舘だった。

最後に会った時を明確には記憶していないという。「全然お会いしていませんから。一時は、10年先輩ですから、かわいがってもらいました。（トークイベントの）『トーキングブルース』も来ていただきましたし、僕も会いに行ったりしていましたから」。以前は懇意にしていたという。

そんな関係が変わったのが、「Nステ」から「報ステ」への引き継ぎのタイミングだった。「同じ仕事を引き継ぐってあたりから、全く会っていません」と打ち明けた。

「僕が久米さんのおしゃべり、あの稀代の名しゃべり屋のしゃべりを聞いたのが、TBSラジオの最終回でしたから」。久米さんは20年6月、パーソナリティーを務めたTBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」の最終回を迎えた。

車で移動中に聴いていたという。「久米さんがだいぶお年を召して、息を切らせながら赤坂界隈、再開発された赤坂サカスとか…。赤坂はいろんな坂道が多いですから、そこを上り下りしながら、行き交う人を描写しながら、中継してスタジオに息を切らして戻ってきたあのしゃべりは、やっぱり胸が熱くなるものはありましたね」と振り返っていた。

久米さんが所属する「オフィス・トゥー・ワン」がこの日、公式サイトで「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」とつづった。TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の番組で司会を務めた。フリー転身後は「報道ステーション」の前身となる「ニュースステーション」のキャスターを務めた。

通夜、告別式は故人の意向で、近親者のみで執り行われた。

麗子夫人は久米さんの最期の瞬間を明かした。「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」。その上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。