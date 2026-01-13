明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・新築住宅販売件数

０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・経常収支

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，グロービンク<277A>，大黒天<2791>，キユーピー<2809>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＫＰ<3479>，コメダ<3543>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＳＨＩＦＴ<3697>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，ウイングアク<4432>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ＱＰＳＨＤ<464A>，ベル２４ＨＤ<6183>，不二越<6474>，ベイカレント<6532>，良品計画<7453>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，トランザク<7818>，トーセイ<8923>，ＵＮＥＸＴ<9418>，松竹<9601>，東宝<9602>ほか

※海外企業決算発表：シティグループ，バンク・オブ・アメリカほか



出所：MINKABU PRESS