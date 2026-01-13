Snow Man目黒蓮『美的』3月号に降臨！「思いはちゃんと伝えていきたいし、日々の出会いを大切にしていきたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒 蓮が『美的』に1年ぶりにカムバック。3月号SPECIAL EDITION（1月22日発売）の表紙を飾る。

■「コロッケ好きなんですよ。好きですか？」（目黒蓮）

Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年、初の単独スタジアムライブで成功を収め、2026年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』と俳優としても主演作が続々公開予定。また、ハリウッドの制作陣が手がけるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2での本格的な海外挑戦も大きな話題を呼んでいる。

今回は、そんな目黒の内なる情熱を感じさせる赤と黒をテーマに撮影を敢行。表紙には、黒シャツ×眼鏡で知的な眼差しを見せる目黒と、赤い背景のコントラストが印象的なカットをチョイス。一方、中面では、赤いシャツをまとったワイルドなカットも。クールで落ち着きがありながらも、あくなき情熱をまとう――。そんな目黒のアンビバレントな魅力にフォーカスしている。

また、鮮烈な赤と黒から一転、白コーデをモノクロで撮影したアート写真のようなカットや、チャーミングな笑顔のカットも。多彩なビジュアルが届けられる。

さらに、インタビューも大充実。出演作への思いや、最近取り組み始めてハマりつつあるというスキンケアの話、2026年の抱負など。時に真剣に、時に笑いも交えながら語った。

「コロッケ好きなんですよ。好きですか？」と、夕方の撮影に差し入れられたコロッケを頬張りつつ笑顔を見せた目黒。インタビュー中も一方的に質問に答えるのではなく、取材する側と気さくにコミュニケーションをとりながら会話をする姿は、1年前の撮影のときからまったく変わらない。

「明日何が起こるかわからないと思うと、思いはちゃんと伝えていきたいし、日々の出会いを大切にしていきたいんです」。そんな思いは、葬儀を通して遺族に寄り添う葬祭プランナーを演じたW主演映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）を通じてより強いものになったという。

インタビューでは、「希望をくれる映画」だという本作の見どころや、撮影の裏話をたっぷりとトーク。また、タイトルにかけて目黒に「ほどなくお別れしたいもの」を聞いてみると…？ クールさとは裏腹の、お茶目なアンサーはぜひ誌面をチェックしよう。

また、美容誌ならではのビューティトークも披露。気に入った化粧水と出合ったことをきっかけに、最近スキンケアにも取り組み始めたという目黒。美容の新鮮な喜びをたっぷりと語っている。

■書籍情報

2026.01.22 ON SALE

『美的』3月号 SPECIAL EDITION

