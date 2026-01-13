ユーキャンの公式SNSが更新され、CMに出演する阿部亮平（Snow Man）の過去のオフショットが公開された。

阿部はこれまでにもユーキャンのCMに出演しており、2023年にはMOS講座、2025年にはFP講座を受講。今回は、それぞれのCM撮影当時に収められた貴重なオフショットが披露された。

■爽やかな装いでテキストを手に微笑む阿部亮平

2023年の写真では、前髪を横分けにした阿部が、ブルーのタートルネックニットを着用。自然光が差し込むオフィス空間で「MOS」のテキストを手に、穏やかな笑顔を見せている。

一方、2025年の写真では、メイクルームのようなスペースで「FP」のテキストを読み込む姿が収められている。前髪を下ろし、白のハイネックに淡いブルーのストライプブルゾンを合わせた装いで、鏡越しにテキストへ視線を落とす真剣な表情が印象的だ。

学びに向き合う姿勢と柔らかな表情が同時に切り取られた今回の投稿に、SNSでは「どの年代の阿部ちゃんもかわいいなぁ」「衣装天才すぎ」「青ニットの阿部くん美人」「懐かしい」「青いニットがステキ」「勉強する姿もかっこいい」「爽やかすぎる」「首長いからタートルネックがよくお似合い」といった声が寄せられている。

