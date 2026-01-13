ＭＯＲＥＳＣＯ <5018> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比32.3％増の17.9億円に拡大し、通期計画の21億円に対する進捗率は85.6％となり、5年平均の85.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.6％減の3億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の8.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.0％→8.3％に大幅改善した。



