ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ <6555> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終利益は前年同期比2.7倍の9600万円に急拡大し、通期計画の1億5100万円に対する進捗率は5年平均の28.7％を上回る63.6％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結最終損益は5500万円の黒字(前年同期は3億1100万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比25.4％減の4400万円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.9％→10.3％に低下した。



株探ニュース

