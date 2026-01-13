テモナ <3985> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年9月期の業績予想は連結経常利益が前期比68.0％減の4900万円に落ち込む見通しと発表した。

同時に、非開示だった26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の業績予想は連結経常損益が2900万円の赤字(前年同期は9000万円の黒字)に転落する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025 年 10 月 27 日に開示した「第三者による不正アクセスによるシステム障害についてのお知らせ」に関連する、調査費用などの追加コスト等について合理的な見積もりが困難な状況であることから未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき算定した業績予想を公表いたします。 2026 年9月期の連結業績予想につきましては、不正アクセスによる調査費用や顧客対応費用等の影響を受ける一方で、フィンテック事業の伸長を見込んでいるため、売上高 2,025 百万円、営業利益 60 百万円、経常利益 49 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 41 百万円としております。※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。

