インテリックスホールディングス <463A> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比2.3％減の15.3億円となり、通期計画の20億円に対する進捗率は76.3％に達し、5年平均の36.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.7％減の4.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の4.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.7％→4.1％に改善した。



株探ニュース

