広くて強くて扱いやすい。毎日の作業を快適にする一台【アイリスプラザ】の机がAmazonに登場!

アイリスプラザの机は、置き場所を選ばないシンプルなデザインが魅力だ。ナチュラルからモダンまで、どんなテイストの部屋にも自然に馴染み、空間をすっきりと見せてくれる。

天板下には肘掛け付きチェアも収まるゆとりがあり、キャビネットやパソコン本体を置いても圧迫感がない。天板は幅約100×奥行約60センチメートルの広々サイズで、ノートPCやタブレットを並べてのマルチタスクも快適にこなせる。

素材には、テープの粘着跡や文字の書き跡に強いメラミン樹脂貼りのパーティクルボードを採用。撥水性にも優れており、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけで手入れが簡単だ。

フレームは強度と耐久性に優れたスチール製で、デスク奥の補強バーが横揺れを抑えて安定感を高めている。脚部にはアジャスターを備え、床の凹凸によるガタつきも調整可能。パソコンや周辺機器をまとめて載せられる頑丈設計で、長く安心して使える一台となっている。