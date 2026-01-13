中国企業は世界の人型ロボット出荷量を主導―米メディア

米ブルームバーグのニュースサイトはこのほど、英国の市場調査会社オムディア（Omdia）のデータを引用し、「世界の人型ロボットの2025年出荷台数は約1万3000台に上り、中国製品がその多くを占め、絶対数ではテスラやスタートアップのFigure AIなど米国企業を大きく上回った」と述べ、「オムディアは中国サプライヤーが量産面でベンチマークを確立したと述べている」と伝えました。

記事は世界市場の状況について、「人型ロボットの競争はまだ初期段階にあるが、市場規模は今後数十年で迅速に成長する見通しだ。シティグループのリサーチでは、2050年に世界の人型ロボットの数は6億4800万台に急増する見込みだ」と分析しています。さらに中国の人型ロボットは西側製品より低価格で、宇樹科技（Unitree Robotics）のエントリーモデルは6000ドル未満、智元創新の小型ロボットは1万4000ドルである一方、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）がこのほど発表し、まだ量産化されていない「オプティマス」人型ロボットは2〜3万ドルであると明らかにしました。

報道によると、宇樹科技のダンスロボットが昨年、中国の旧正月を祝う大型番組「春節の夕べ」（春節聯歓晩会）に登場して注目を集め、人型ロボットの研究開発と投資の爆発的な成長を引き起こしたとのことです。オムディアは、「中国の優遇策と育成センターなどのインフラは生産台数の向上に寄与している。これらの関連会社はすでに150社を超えた」と分析しました。（提供/CRI）