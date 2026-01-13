高市首相は13日、地元・奈良県で韓国の李在明大統領と会談し、両首脳は、日韓関係を強化する重要性を強調しました。現地から中継です。

会談は15分ほど前に終わりました。報道陣に公開された拡大会合の冒頭、高市首相は「日韓関係をさらなる高みに発展させる年にしたい」と呼びかけました。

高市首相

「先ほど大統領との間で日韓関係の戦略的重要性について、共通認識のもと、しっかりとお話をすることができました。本年も今般の大統領の訪問を皮切りに、日韓関係をさらなる高みに発展させる年としていきたい」

これに対し、李在明大統領も「複雑な国際秩序の中で、新たなより良い状況に向かって進むため、韓日間の協力関係はこれまで以上に重要だ」「不都合なことは管理し、最小限にとどめていくことが大事だ」と応じました。

李大統領が到着した際は高市首相が玄関で出迎え、会談でも笑顔で握手を交わすなど和やかな雰囲気がうかがえました。

両首脳は、サプライチェーンなど経済安全保障面での連携強化を確認したとみられます。また、李大統領が先週、中国で習近平国家主席と会談したこともふまえ、中国を含む国際情勢についても議論したとみられます。

両首脳は、午後4時半から共同記者発表を行う予定です。